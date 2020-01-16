حارس طنطا لـ في الجول: رهبة استاد القاهرة سبب خماسية الأهلي.. وهذا سبب تصفيقي بعد هدف الشيخ

كشف علي فرج حارس طنطا عن سبب تصفيقه بعد هدف أحمد الشيخ الثالث للأهلي في مرمى فريقه، مؤكدا أن رهبة استاد القاهرة كانت سببا في الخسارة الكبيرة لفريقه.

فاز الأهلي على طنطا بخماسية مقابل لا شيء مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال علي فرج في تصريحات لـFilGoal.com: "أكثر من لاعب في طنطا لم يسبق لهم اللعب من قبل على استاد القاهرة".

وأضاف "الملعب كان له رهبة كبيرة، فضلا عن أن الأهلي في أفضل حالاته حاليا".

وأوضح "الأهلي في الفترة الأخيرة (فايق). يفوز في مبارياته بثلاثة وأربعة أهداف. وفي الوقت الذي بدأنا نتماسك فيه أثناء اللقاء، تلقينا هدفا ثانيا هز معنويات اللاعبين".

علي فرج أوضح أيضا سبب تصفيقه بعد هدف أحمد الشيخ، فقال "لم أفعل ذلك سعادة بالهدف أو تشجيعا للمنافس، لكن لأن ظهيرنا الدفاعي كان يفترض أن يقوم بالتغطية العكسية ليمنع الهدف ولم يفعل ذلك، ولذلك كنت أتحدث معه وأؤازره فقط بعد الخطأ".

طنطا يحتل حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعد 13 جولة.

ويستعد طنطا لمواجهة الجونة يوم 21 يناير في الجولة الـ14 من البطولة.

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