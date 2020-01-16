اسكواش - تأهل نور الشربيني ونوران جوهر ومربع ذهبي مصري للرجال ببطولة الأبطال

ضمنت مصر لقب رجال بطولة الأبطال أولى البطولات الكبرى هذا العام بمربع ذهبي مصري خالص، كما تأهلت نور الشربيني ونوران جوهر.

وتقام بطولة الأبطال (جي بي مورجان) أولى البطولات الكبرى لعام 2020 في ولاية نيويورك الأمريكية حتى يوم الجمعة المقبل بمجموع جوائز 390 ألف دولار.

ونجح كريم عبد الجواد في التأهل على حساب الألماني سيمون روزنر بعد 90 دقيقة بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحسم عبد الجواد بطاقة التأهل للمربع الذهبي بالفوز في الشوط الفاصل بنتيجة 11-9.

أما محمد الشوربجي فتأهل بسهولة إلى نصف النهائي بالفوز على الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط دون رد.

وكان الثنائي علي فرج وطارق مؤمن قد حجزا مقعدهما في نصف النهائي أمس الأربعاء.

أما بمنافسات السيدات فنجحت نور الشربيني في التأهل بسهولة إلى نصف النهائي بالفوز على الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط دون رد في نصف ساعة.

وتواجه نور الشربيني، النيوزلاندية جويل كينج التي تأهلت على حساب المصرية سلمى هاني.

كما يمثل مصر في نصف النهائي نوران جوهر التي تأهلت بالتغلب على الإنجليزية أليسون واترز بثلاثة أشواط دون رد.

مباريات نصف النهائي:

نوران جوهر × الفرنسية كاميل سيرم

علي فرج × طارق مؤمن

نور الشربيني × النيوزلاندية جويل كينج

محمد الشوربجي × كريم عبد الجواد

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