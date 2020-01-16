اسكواش - تأهل نور الشربيني ونوران جوهر ومربع ذهبي مصري للرجال ببطولة الأبطال

الخميس، 16 يناير 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

ضمنت مصر لقب رجال بطولة الأبطال أولى البطولات الكبرى هذا العام بمربع ذهبي مصري خالص، كما تأهلت نور الشربيني ونوران جوهر.

وتقام بطولة الأبطال (جي بي مورجان) أولى البطولات الكبرى لعام 2020 في ولاية نيويورك الأمريكية حتى يوم الجمعة المقبل بمجموع جوائز 390 ألف دولار.

ونجح كريم عبد الجواد في التأهل على حساب الألماني سيمون روزنر بعد 90 دقيقة بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أخبار متعلقة

اسكواش - خروج رنيم الوليلي ونور الطيب وتأهل مؤمن وفرج لنصف نهائي بطولة الأبطال اسكواش - تفوق مصري مستمر وربع نهائي قوي منتظر ببطولة الأبطال اسكواش - 7 مصريات لثمن نهائي بطولة الأبطال.. وعسل يواصل التألق بمنافسات الرجال اسكواش - سداسي مصري لثمن نهائي الرجال ببطولة الأبطال.. وتفوق للسيدات في اليوم الأول

وحسم عبد الجواد بطاقة التأهل للمربع الذهبي بالفوز في الشوط الفاصل بنتيجة 11-9.

أما محمد الشوربجي فتأهل بسهولة إلى نصف النهائي بالفوز على الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط دون رد.

وكان الثنائي علي فرج وطارق مؤمن قد حجزا مقعدهما في نصف النهائي أمس الأربعاء.

أما بمنافسات السيدات فنجحت نور الشربيني في التأهل بسهولة إلى نصف النهائي بالفوز على الإنجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط دون رد في نصف ساعة.

وتواجه نور الشربيني، النيوزلاندية جويل كينج التي تأهلت على حساب المصرية سلمى هاني.

كما يمثل مصر في نصف النهائي نوران جوهر التي تأهلت بالتغلب على الإنجليزية أليسون واترز بثلاثة أشواط دون رد.

مباريات نصف النهائي:

نوران جوهر × الفرنسية كاميل سيرم

علي فرج × طارق مؤمن

نور الشربيني × النيوزلاندية جويل كينج

محمد الشوربجي × كريم عبد الجواد

اقرأ أيضا

الأهلي يصعق طنطا

يوم ثأر الزمالك من الجونة

التشخيص المبدئي لإصابة عبد الله جمعة

غياب ثنائي الزمالك عن مواجهة المصري

تعرف أكثر على هدف الأهلي الأقرب

اسكواش نور الشربيني نوران جوهر

نرشح لكم

أخر الأخبار

الجانب الآخر من كرة القدم - لماذا تغير الأندية شركات رعاية قمصانها.. القصة الكاملة 31 دقيقة | تقرير في الجول
سولشاير يلمح لصعوبة لحاق راشفورد بمواجهة ليفربول 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - تأهل نور الشربيني ونوران جوهر ومربع ذهبي مصري للرجال ببطولة الأبطال 41 دقيقة | رياضات أخرى
ليفربول لوكيل شاكيري: لن نتركه يرحل في يناير 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي: مصير جيرالدو يحسم خلال يومين.. ولا جديد بشأن حسين السيد وصالح جمعة ساعة | الدوري المصري
رسميا – محمد طلعت ينتقل إلى سموحة من المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول 4 سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي

قد ينال إعجابك