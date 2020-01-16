الأهلي: مصير جيرالدو يحسم خلال يومين.. ولا جديد بشأن حسين السيد وصالح جمعة

الخميس، 16 يناير 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - جيرالدو

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مهلة مبدئية لحسم مصير اللاعب الأنجولي، جيرالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة القاهرة والناس: "جيرالدو كان من الممكن أن يشارك أمام طنطا، لا يوجد اتجاه معين بشأنه، وخلال يومين سوف نحسم الأمر"

وبشأن المهاجم الإفريقي المتوقع انضمامه للفريق، قال مدير الكرة بالأهلي: "عندما تتم الصفقة بشكل رسمي وتوقع العقود، بالتأكيد سيتم الاستغناء عن لاعب أجنبي".

أخبار متعلقة

حارس طنطا لـ في الجول: رهبة استاد القاهرة سبب خماسية الأهلي.. وهذا سبب تصفيقي بعد هدف الشيخ للمرة الثالثة في التاريخ.. الأهلي يحقق العلامة الكاملة بعد 11 انتصارا متتاليا في انطلاقة الدوري عبد الحفيظ: غاضبون من مباراة بلاتينيوم.. الأهلي يمر بحالة تشبه ما حدث لـ ليفربول مدرب الأهلي: عانينا من مشكلة في التنفس بزيمبابوي.. مباراة بلاتينيوم درس للاعبين

وشدد "هناك قنوات رئيسية ونظامية نلتزم بها، فالمفاوضات مهمة كانت قريبة أو شبه منتهية، من الممكن أن تواجه عقبة، لست متابعا أو مشجعا، لذا لابد أن تكون كلماتي محسوبة".

في سياق متصل، أشار سيد عبد الحفيظ "لا جديد بشأن صالح جمعة وحسين السيد، يتبقى أمامنا 15 يوما، الثنائي مميز، قد تكون الفرصة غير متاحة لهما، ولكن لا نعلم ما سيحدث غدا، خاصة حسين السيد فهو لاعب جيد جدا، ودولي، ويحتاج للمشاركة في المباريات، لقد لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 وأحبه شخصيا، لأنه إنسان محترم".

وتابع "هناك جلسة بيننا غدا الخميس، فالأمور الفنية أهم من المادية، لأن هذا المركز في المنتخب مفقود أو هناك نقص عددي، وأتمنى أن يكون حسين أساسيا".

واستطرد "سأعقد جلسة أيضا مع صالح جمعة، ما زال في العمر فرص، أما غياب وليد أزارو عن مباراة طنطا، قرار فني لا أتدخل به".

وعن مباراتي الزمالك يومي 20 و24 فبراير المقبل، أتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته "نتيجة المباراة الأولى بالتأكيد ستؤثر معنويا على المباراة الثانية، أما بشأن اللعب خلال 4 أيام، مؤمن جدا بالنظام والمساواة طالما الفارق الزمني على الفريقين، لا توجد مشكلة".

اقرأ أيضا

الأهلي يصعق طنطا

يوم ثأر الزمالك من الجونة

التشخيص المبدئي لإصابة عبد الله جمعة

غياب ثنائي الزمالك عن مواجهة المصري

تعرف أكثر على هدف الأهلي الأقرب

الأهلي جيرالدو مهاجم أجنبي حسين السيد صالح جمعة

نرشح لكم

أخر الأخبار

أليسون: قوة ليفربول؟ عندما يغيب أي لاعب لا يتغير مستوى الفريق 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فايلر يطمئن على جاهزية ديانج.. فحص طبي لعاشور وإكرامي ومتولي 14 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول 3 أسباب وراء الاستغناء عن أزارو 26 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – بادجي يوقع عقود انضمامه لـ الأهلي.. وتلك تفاصيل الصفقة 29 دقيقة | الدوري المصري
الجانب الآخر من كرة القدم - لماذا تغير الأندية شركات رعاية قمصانها.. القصة الكاملة ساعة | تقرير في الجول
سولشاير يلمح لصعوبة لحاق راشفورد بمواجهة ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول 4 سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي

قد ينال إعجابك