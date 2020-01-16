رسميا – محمد طلعت ينتقل إلى سموحة من المقاولون العرب

الخميس، 16 يناير 2020 - 10:38

كتب : حامد وجدي

محمد طلعت ينتقل إلى سموحة

أتم محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب، انتقاله إلى نادي سموحة بشكل رسمي.

ووقع محمد طلعت على عقود انضمامه إلى سموحة، لمدة ثلاثة مواسم، في حضور فرج عامر رئيس نادي سموحة، وحمادة صدقي المدير الفني الجديد وكل من سمير صلاح وسمير الحاوي وكيلا اللاعب.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com بأن الصفقة كلفت النادي السكندري مبلغ 2 مليون، و500 ألف جنيه.

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محمد طلعت انضم لنادي المقاولون العرب قبل بداية الموسم الماضي، قادما من فريق ذات الرأس الأردني.

صاحب الـ30 عاما شارك في 11 مباراة هذا الموسم، صنع فيهم هدفا واحدا.

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