رسميا – موكورو جاهز للمشاركة مع المصري بعد انتهاء إيقافه

أعلن النادي المصري جاهزية شيخ موكورو الجناح الإيفواري للمشاركة مع الفريق بداية من لقاء أسوان.

وأصدر النادي المصري بيانا، يعلن فيه تلقي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بانتهاء إيقاف شيخ موكورو الجناح الإيفواري للفريق.

المصري يلاقي أسوان مساء اليوم الخميس في الخامسة مساء، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري. وأصبح موكورو جاهزا للمشاركة في اللقاء لأول مرة منذ بداية الموسم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أصدر قرارا بإيقاف موكورو أربعة أشهر بسبب فسخه التعاقد مع فريق هلال أبيض السوداني في وقت سابق، دونا عن رغبة النادي.

شيخ موكورو انضم للنادي المصري مع بداية الموسم قبل الماضي، ليقضي موسما مع الفريق، قبل أن يخرج معارا لفريق الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي.

صاحب الـ28 عاما يتدرب مع المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد عودته من الإعارة، لكن دون المشاركة بسبب قرار الإيقاف رغم قيده في القائمة المحلية والإفريقية للفريق.

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