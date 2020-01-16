مواعيد مباريات الخميس 16-1-2020 والقنوات الناقلة – ختام جولة الدوري المصري.. وكأس إيطاليا

الخميس، 16 يناير 2020 - 09:55

كتب : FilGoal

حسن علي - إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 16 يناير 2020، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم الكروي في الخامسة مساء. النادي المصري يلتقي مع أسوان على استاد الجيش بالسويس. المباراة منقولة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورت.

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وعقب اللقاء الجماهيري، يختتم الاتحاد السكندري الجولة بمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية. مباراة منقولة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

في السعودية، يلعب الهلال مع الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين في الساعة الخامسة وخمس دقائق. مباراة منقولة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى.

وأخيرا، يلعب روما مع بارما في كأس إيطاليا الساعة السادسة والنصف مساء. المباراة منقولة عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على يوتيوب فقط.

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