سبورة في الجول - أفكار كيكي سيتيين مدرب برشلونة الجديد.. ولماذا لم يحب الجمهور فالفيردي

ما هي أفكار كيكي سيتيين مدرب برشلونة الجديد؟ ولماذا لم يحب جماهير برشلونة، إرنستو فالفيردي مدربهم السابق.

أحمد عز الدين يشرح كل هذا في الحلقة الجديدة من سبورة في الجول بعد تعيين مدرب برشلونة الجديد وإقالة فالفيردي.

برشلونة أعلن تغيين كيكي سيتيين مدربا للفريق خلفا لإرنستو فالفيردي، وبعقد يمتد لموسمين ونصف مقبلين.

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