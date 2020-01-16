طبيب المنتخب يحكي قصة إنقاذ حياة لاعب النيجر.. وإصرار حجازي على المشاركة رغم فقدان الوعي

في إطار لقاء FilGoal.com المطول مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، يشرح أبو العلا العديد من الإصابات وسبب حدوثها.

الجزء الأخير من الحوار كان عن إصابات الرأس في ملاعب كرة القدم. كيف يتعامل الأطباء معها؟

وتطرق محمد أبو العلا لقصة لاعب من منتخب النيجر فقد وعيه بسبب إصابة في الرأس أثناء إحدى مباريات المنتخب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمنتخب مصر لإنقاذه، وسط اعتراضات من منتخب النيجر ظنا منهم أننا نتحايل عليهم.

طبيب منتخب مصر كشف أيضا عن تعديل مقترح لقانون كرة القدم في الفترة المقبلة، يسمح باستبدال اللاعبين لفترة قصيرة ثم عودتهم في حالة تعرضهم لإصابات في الرأس.

شاهد طبيب المنتخب يشرح:

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