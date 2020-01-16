الجنايني: اتحاد الكرة ليس طرفا في أزمة السوبر بين الزمالك وكاف

استبعد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وجود أي دور لاتحاد الكرة المصري في الأزمة المُثارة بين الزمالك والاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن إقامة مباراة السوبر الإفريقي في قطر.

وصرح الجنايني عبر قناة القاهرة والناس "هذا شأن يخص نادي الزمالك مع الاتحاد الإفريقي، واتحاد الكرة ليس طرفا به".

ومن المنتظر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية -لم تتأكد مشاركته- مع الترجي التونسي بطل دوري الأبطال في قطر يوم 14 فبراير المقبل.

وتطرق للحديث عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري قائلا: "هناك تدريب على تقنية الفيديو تحت إشراف وفد من فيفا ليكون الحكام المصريين معتمدين، وأعدّ في القريب العاجل، سوف نستخدم أعلى تكنولوجيا في العالم بالدوري المصري".

وردا على التقارير التي أفادت بإمكانية خوض مباراة القمة الخاصة بالدوري في الإمارات عقب السوبر أضاف "لم أصرح بإقامة مباراة قمة الدوري في الإمارات، إنها اجتهادات، فاللائحة لا تسمح".

ويلتقي قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في 20 فبراير بالإمارات في بطولة السوبر المصري، وبعد أربعة أيام يتجدد صدامهما في المباراة المؤجلة من الدور الأول للدوري.

وأتم بشأن ملف عودة الجماهير "فعلنا ما علينا، ولكن هناك عوامل أخرى، وأتمنى أن تشهد الفترة القادمة حضور الجماهير".

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