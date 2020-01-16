للمرة الرابعة في التاريخ.. الأهلي يحقق العلامة الكاملة بعد 11 انتصارا متتاليا في انطلاقة الدوري

العلامة الكاملة هي نتيجة الأهلي حتى الآن في الدوري بعد خوض 11 مباراة في المسابقة.

فوز جديد نجح الأهلي في تحقيقه تحت قيادة ريني فايلر وهذه المرة بخمسة أهداف دون رد أمام طنطا ليصل الأهلي للفوز الحادي عشر على التوالي.

وهذا رقم لم يحدث سابقا سوى 3 مرات فقط.

وحتى الآن سجل الأهلي في 11 مباراة 33 هدفا وتلقى هدفين.

ويستعرض معكم FilGoal.com المواسم التي حقق بها الأهلي 11 انتصار متتالي في بداية الدوري.

2002 -2003

وسجل الأهلي وقتها 28 هدفا وتلقى 5 أهداف.

وفاز الأهلي في ذلك الموسم في 11 مباراة على كل من حرس الحدود والمنصورة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وجولدي وغزل المحلة والإسماعيلي والمصري والترسانة وأسوان.

وتوقفت الانتصارات المتتالية للأهلي في هذا الموسم بعد الفوز في 12 مباراة بعد التعادل أمام الزمالك في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة.

2004 -2005

وسجل الأهلي 24 هدفا وتلقى 6 أهداف.

وفاز على كل من أسمنت السويس والترسانة والمنصورة والاتحاد والمصري وبلدية المحلة والزمالك وأسمنت أسيوط وإنبي وطلائع الجيش وحرس الحدود.

وتوقفت انتصارات الأهلي المتتالية بعد 17 فوزا.

2005 -2006

وسجل الأهلي في أول 11 مباراة 29 هدفا وتلقى هدفين.

وفاز على كل من الكروم وأسمنت أسيوط وغزل المحلة وإنبي والألومنيوم وطلائع الجيش والمصري والاتحاد وأسمنت السويس والمقاولون والكروم.

وتوقفت انتصارات الأهلي بعد تلك المباراة عقب التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل منهما في المباراة الثانية عشر.

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