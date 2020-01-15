متعة أرجنتينية تقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي والتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 23:57

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - يوفنتوس - أودينيزي - كأس إيطاليا

حجز يوفنتوس مقعده في ربع نهائي كأس إيطاليا بعدما فاز على أودينيزي برباعية دون رد في دور الـ 16.

يوفنتوس دخل اللقاء بدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع مشاركة البرازيلي دوجلاس كوستا وأمامه الثنائي الأرجنتيني جونزالو إيجوايين وباولو ديبالا.

الهدف للسيدة العجوز جاء بلمحة فنية أرجنتينية رائعة بين إيجوايين وديبالا بعد 4 تمريرات بين الثنائي انتهت بهدف من الأول في شباك الضيوف بعد مرور 16 دقيقة من بداية اللقاء.

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وفي الدقيقة 26 عزز ديبالا من تفوق يوفنتوس في الشوط الأول بهدف من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل ديبالا الهدف الثاني له والثالث لفريقه من صناعة إيجوايين بتسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى في الدقيقة 58.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 61 لصالح يوفنتوس بعد لمسة يد على مدافع أودينيزي انبرى لها البرازيلي دوجلاس كوستا الذي أسكنها الشباك بسهولة.

يوفنتوس ينتظر الفائز من بارما وروما، بعدما تحددت مواجهات المباريات الثلاثة السابقة.

إذ يلتقي كل من تورينو مع ميلان، إنتر وفيورنتينا، ولاتسيو ضد نابولي.

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