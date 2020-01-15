في الإعادة.. مانشستر يونايتد يتأهل لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 23:53

كتب : FilGoal

خوان ماتا - مانشستر يونايتد

نجح مانشستر يونايتد في خطف بطاقة التأهل أمام وولفرهامبتون في مباراة الإعادة ليصعد إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر يونايتد بهدف سجله خوان ماتا في الدقيقة 67 في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ليتم اللجوء إلى مباراة إعادة على ملعب أولد ترافورد ونجح أصحاب الأرض في حسمها.

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وينتظر مانشستر يونايتد الفائز من مواجهة الإعادة بين واتفورد وترانميري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين واتفورد وترانميري بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وتقام مباريات دور الـ32 بداية من يوم 24 يناير الجاري.

وتقام قرعة الدور ثمن النهائي يوم 27 يناير ولم يتحدد مكان إقامتها حتى الآن.

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