رسميا - أنيس البدري إلى اتحاد جدة السعودي

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 23:36

كتب : FilGoal

أنيس البدري - اتحاد جدة السعودي

أتم نادي اتحاد جدة السعودي ضم اللاعب التونسي أنيس البدري من صفوف الترجي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

أنيس البدري

النادي : الترجي

الاتحاد

وأصبح التونسي ثالث تعاقدات الفريق السعودي بعد كل من ليوناردو جيل من روازريو سنترال الأرجنتيني والبرازيلي برونو أوفيني من الوكرة القطري.

ونشبت أزمة بين اللاعب وفريقه التونسي على ضوء سفره إلى السعودية دون أذن ناديه واتفاقه مع اتحاد جدة.

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ووفقا للرياضية السعودية فأن الصفقة تكلفت 750 ألف دولار.

البدري المتوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا مع الترجي، سجل الموسم الحالي 10 أهداف وصنع هدفين في 16 مباراة بجميع المسابقات.

اتحاد جدة يقبع في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة.

وخسر الترجي بطل دوري الأبطال واحدا من أعمدته الرئيسية قبل مواجهة الزمالك بطل الكونفدرالية في السوبر الإفريقي والمقرر إقامته في الرابع عشر من فبراير المقبل.

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