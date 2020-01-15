عبد الحفيظ: غاضبون من مباراة بلاتينيوم.. الأهلي يمر بحالة تشبه ما حدث لـ ليفربول

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أداء اللاعبين في مباراة بلاتينيوم التي انتهت بالتعادل 1-1، يوم السبت الماضي في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وبسؤاله عن تباين مستوى ونتائج الأهلي محليا وقاريا تحت قيادة ريني فايلر، رد عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "نسير بشكل جيد باستثناء المباراة الأخيرة، غاضبون من مستوى الفريق أمام بلاتينيوم".

وأشار "هناك حالة أعرفها جيدا يمر بها أي فريق كبير، تستغرق 10 أو 15 يوما، وليس مباراة واحدة فقط، بعدها يرتفع الأداء".

وتابع مدير الكرة بالأهلي "إنها مثل ليفربول في آخر 3 مباريات، ليس جيدا ولكنه يفوز، لذا الحسم مهم لتفادي أي أجواء سلبية حول الفريق".

وبشأن مباراتي الأهلي والزمالك يومي 20 و24 فبراير المقبل، قال سيد عبد الحفيظ "لا نستبق الأحداث، من المهم أن نتجاوز أولا المرحلة القادمة التي ستشهد كم من المباريات المحلية والقارية، أولها مباراتي المقاولون العرب ثم النجم الساحلي".

واستطرد "من حق الجماهير أن تفرح بنتائج الفريق في الدوري، لكن لم نحقق شيئا محليا أو قاريا باستثناء السوبر، هذه الرسالة يجب أن تصل للاعبين حتى لا نقع في الفخ، كرة القدم مهما كان الفارق بين منافسينا، فإنها متقلبة، يجب أن نسير في طريقنا بكل تركيز وجهد وجدية".

وأتم تصريحاته "ثنائية كهربا في طنطا مجرد بداية، نعرف قدراته، ويجب أن يكون القادم أفضل، إنه جزء قليل من المنتظر منه، ومهما فعل، فإن القادم يبقى دائما الأهم".

فاز الأهلي على طنطا بخماسية دون رد في الجولة 13 من الدوري المصري، مواصلا انطلاقته المحلية المثالية التي وصلت لـ11 مباراة دون هزيمة أو تعادل، انتصارات فقط.

خمسة أهداف، تناوب على تسجيلها حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" (هدفين)، وأحمد الشيخ ومروان محسن، رفعوا رصيد الأحمر للنقطة 33 منفردا بصدارة الدوري، أما طنطا فظل في المركز الـ16 بـ10 نقاط.

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