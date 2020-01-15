مدرب الأهلي: عانينا من مشكلة في التنفس بزيمبابوي.. مباراة بلاتينيوم درس للاعبين

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي إن الفريق واجه صعوبات عديدة في مباراة بلاتينيوم التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم السبت الماضي في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد قمصان عبر إذاعة الشباب والرياضة "نعم، عانينا من مشكلة كبيرة من التنفس، لكن في الأهلي لا نتطرق لأعذار، ومهما كانت الظروف، يجب أن نؤدي أفضل، إنه درس مفيد للاعبين".

وأوضح "في زيمبابوي الرطوبة عالية وأرضية الملعب سيئة، في الوقت الذي يميل ريني فايلر يميل للعب السريع على الأرض، ولكن لابد من التأقلم على كل الظروف المتاحة، هذه هي إفريقيا".

وأشار في سياق آخر "الفوز على طنطا كان مهما لاستعادة الثقة لدى اللاعبين والجماهير رغم النقص العددي للإصابات، كما أن عودة كهربا للتهديف من أهم المكاسب وكذلك مروان محسن، وأحمد الشيخ أدى بشكل جيد جدا، وكذلك أحمد فتحي، كلها عوامل إيجابية منحتنا أفضلية في المباراة".

واستطرد "التبديلات والكثافة الهجومية والحلول وراء الفوز الكبير في الشوط الثاني، لأن المنافسين يلعبون بتكتل دفاعية، لذا السرعة والحلول المهارية في الثلث الأخير مثل الشيخ وكهربا وجونيور وحسين الشحات، عوامل مهمة في إحراز 4 أهداف".

وأتم تصريحاته "مباراة المقاولون مهمة فهي أمام ثاني الدوري، وفريق مميز ومنظم وطموح، وسيكون لقاء قمة بالنسبة لنا، ويجب أن نواصل سلسلة الانتصارات، لتكون دفعة معنوية قبل لقاء النجم الساحلي، لأن المقاولون سيكون مشابها لطريقة لعب الفريق التونسي بشأن التكتل والاعتماد على السرعات في الهجمات المرتدة".

فاز الأهلي على طنطا بخماسية دون رد في الجولة 13 من الدوري المصري، مواصلا انطلاقته المحلية المثالية التي وصلت لـ11 مباراة دون هزيمة أو تعادل، انتصارات فقط.

خمسة أهداف، تناوب على تسجيلها حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" (هدفين)، وأحمد الشيخ ومروان محسن، رفعوا رصيد الأحمر للنقطة 33 منفردا بصدارة الدوري، أما طنطا فظل في المركز الـ16 بـ10 نقاط.

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