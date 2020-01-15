صورة في الجول – ناشئ الزمالك يتلقى عرضا برتغاليا

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 22:46

كتب : محمد حسين مصطفى

حسام أشرف - الزمالك

تلقى حسام أشرف ناشئ الزمالك عرضا من نادي ليكسويس الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية في البرتغال.

ويرغب ليكسويس في استعارة ناشئ الزمالك لمدة عام ونصف مجانا، مع وضع بند بأحقية النادي البرتغالي في ضمه نهائيا مقابل 400 ألف يورو.

وفي هذه الحالة، يعرض ليكسويس وضع بند ينص على أحقية الزمالك في الحصول على 5% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.

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وقال خالد الزيات وكيل اللاعب لـFilGoal.com: "أعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات المقبلة لمناقشة العرض معهم، والتوصل لقرار نهائي بخصوصه".

وينتظر النادي البرتغالي ردا من الزمالك قبل 20 يناير الجاري.

ويعد حسام أشرف من أبرز مواهب قطاع الناشئين في الزمالك، وتم تصعيده أكثر من مرة مع الفريق الأول خلال فترتي إيهاب جلال وكريستيان جروس.

وقال أمير عبد العزيز المدير الفني لفريق 2001 في الزمالك عن لاعبه عام 2018 لـFilGoal.com: "حسام أشرف يعد مهاجما متميزا للغاية".

وأضاف "أقدر على قول أنه يعد مهاجما متكاملا. يقدر باللعب بالقدم اليمنى واليسرى إلى جانب أنه يجيد ضربات الرأس وسريع للغاية بالكرة". ( اقرأ تصريحاته )

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