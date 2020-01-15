أيمن المزين: ليس مبررا أن نستقبل 4 أهداف في 11 دقيقة

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 22:45

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - طنطا - الدوري المصري

رفض أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا إبداء الأعذار عقب الخسارة الكبيرة أمام الأهلي بخماسية دون مقابل في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

أيمن قال عقب نهاية اللقاء: "تعرض أحمد فهمي آثر على الفريق عقب تدربه معنا لأكثر من أسبوع على بعض الأفكار الفنية، لذلك أشركت أحمد سالم صافي".

وتابع عبر قناة تايم سبورتس "ليس مبررا أن نستقبل في 11 دقيقة 4 أهداف، الانهيار مفاجئ في ظل التأكيد على مواصلة العمل بنفس الاستراتيجية".

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وأردف "لا يوجد إجهاد بين اللاعبين لاستخدمه كعذر، من الصعب أن ننهار في ذلك الوقت ولا يوجد مبرر وقد تكون قلة تركيز أو شعور بالأحباط في الدقائق الأخيرة لأن الأخطاء ساذجة".

وأكمل "هذا تكرر سابقا بسبب قلة تركيز أمام الزمالك وأهدرنا تقدمنا وخسرنا بنتيجة 3-2".

وفرّط طنطا في تقدمه أمام الزمالك بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة وخسر بنتيجة 3-2 بفضل ثنائية محمد أوناجم وأحمد السيد زيزو.

وأتم عن سوق انتقالات الفريق الشتوية "طلبت ضم حارس مرمى ونسعى للبحث عن مهاجم ولاعب وسط وصانع ألعاب، وقمنا بضم كل من محمود منصور وأحمد سالم صافي وقيدنا أحمد أسعد عقب تعافيه من الإصابة".

طنطا تراجع للمركز السادس عشر في جدول الترتيب بعدما توقف رصيد الفريق عند 10 نقاط من 13 مباراة.

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