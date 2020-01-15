عبد الحفيظ: كهربا لديه أكثر لأننا مختلفون.. ومباراة المقاولون صورة طبق الأصل من مواجهة النجم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم الأربعاء على طنطا بخمسة أهداف دون رد في الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على طنطا بخماسية دون رد في الجولة 13 من الدوري المصري، مواصلا انطلاقته المحلية المثالية التي وصلت لـ11 مباراة دون هزيمة أو تعادل، انتصارات فقط. ( اقرأ التفاصيل )

وقال عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة :"فوز اليوم مهم جدا وكنت قلقا للغاية خاصة وأننا عائدون من رحلة طويلة وكان من المهم تحقيق الفوز".

وأضاف "نحوض بطولة الدوري ومن الرائع الفوز بنتيجة كبيرة لكن الأهم هو الثلاث نقاط".

وأشار "لدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين، فعلي معلول مفتاح لعب جيد وأحمد فتحي شارك في مركز جديد بالإضافة إلى محمد هاني، وسعيد جدا بأداء ياسر إبراهيم في مباراة اليوم الذي أعتبره واحد من أفضل اللاعبين".

وأردف "الأهم هو أن نكون في حالتنا، ولا يهمنا المنافس، ما يهمنا هو حالتنا".

وكما أشاد عبد الحفيظ بأداء البديل محمود عبد المنعم "كهربا" الذي سجل هدفين وصنع هدفا.

وعنه قال: "ثقتنا في قدرات كهربا سبب ضمه، ولديه أكثر ليقدمه معنا، نحن مختلفون واهتمامنا باللاعبين أفضل".

وواصل "أمامنا مباراة هامة مع المقاولون العرب والذي يقدم نتائج جيدة مع كابتن عماد النحاس".

وأوضح "المباراة مع المقاولون العرب ستكون بروفة قوية لمباراة النجم الساحلي وأعتقد بأنها ستكون نفس الصورة لمواجهة الفريق التونسي".

وحول تأجيل مباراة النجم الساحلي ليوم 26 يناير قال :" تأخير مباراة النجم الساحلي في صالحنا".

ويلعب الأهلي ضد المقاولون في الدوري يوم الأحد المقبل، قبل أن يستقبل النجم الساحلي يوم 26 يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعن إصابة محمود متولي، قال "متولي شعر بإجهاد في السمانة ونتمنى أن يكون سليمًا".

وأوضح "وليد سليمان أيضا خلال 48 ساعة سيكون متواجدا في الفريق، ويوم الأحد سيلتئم المزق الخاص برمضان صبحي".

وأخيرا عن موسم الانتقالات الشتوية، قال :"يتبقى لنا التعاقد مع صفقة واحدة ونضع الرتوش الأخيرة لإتمامها".





















































































































































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