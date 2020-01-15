مؤتمر فايلر: إصابة متولي ليست كبيرة.. وهذا سبب الإرهاق

أوضح ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي موقف محمود متولي الذي خرج متأثرا بالإصابة أمام طنطا في الدوري المصري بالجولة الـ13.

الأهلي حقق فوزا كبيرا بخماسية دون مقابل على طنطا وعزز تصدره لجدول الترتيب للمسابقة المحلية.

فايلر قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد وراض عن الأداء والنتيجة التي حققها الأهلي اليوم".

وعن إصابة متولي واصل "راض عن أداء اللاعب، لعب بشكل جيد في الارتكاز وإصابته ليس كبيرة ولكنه تعرض لمجرد إجهاد عضلي وسيتم فحصه لتحديد حجم الإصابة".

وأردف السويسري "محمود متولي أحيانا يلعب كمدافع وأحيانا يلعب في مركز وسط المدافع وفي كرة القدم الحديثة لابد أن تمتلك أكثر من لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز".

وردا على تعدد إصابات لاعبي الأهلي مؤخرا "معظم اللاعبين يعانون من إرهاق وإجهاد عضلي بسبب طول الرحلة الإفريقية والعودة من زيمبابوي".

واستكمل فايلر حديثه: "الاختلاف في الأداء محليا وإفريقيًا يعود لقوة دوري الأبطال وهذا ليس تقليل من الدوري".

وأتم "من الطبيعي أن يختلف أداء الفريق بسبب قوة المنافسين إفريقيًا بخلاف درجات الحرارة والسفر وهو ما يزيد من صعوبات الفريق في إفريقيا".

الأهلي تصدر جدول الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 33 نقطة من 11 مباراة.





















































































































































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