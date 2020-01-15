من الأجنبي الراحل عن الأهلي؟ في الجول يكشف الموقف الحالي لـ جيرالدو وأزارو

مع اقتراب انضمام السنغالي أليو بادجي للأهلي، صار على الأحمر التخلي عن أحد أجانبه الستة لقيد مهاجم رابيد فيينا النمساوي، تطبيقا لقواعد القيد في الدوري التي تجبر الفريق على قيد 5 أجانب، ولاعب شمال إفريقي كمحلي.

حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فإن المداولات تنحسر بين لاعبين، المهاجم المغربي وليد أزارو، والجناح الأنجولي جيرالدو.

فما هو الموقف الحالي للثنائي؟

حسبما علم FilGoal.com، فإن حتى اللحظة، لا يملك وليد أزارو أي عروض للرحيل من الأهلي.

وكذلك حتى الآن، لم يتحدث أي من مسؤولي الأهلي مع المهاجم المغربي أو ممثليه لإبلاغه بنية الأهلي رحيله، أو الاستغناء عنه.

أما جيرالدو، فتلقى عرضا وحيدا من الصفاقسي التونسي اشتمل حصوله على 90 ألف دولار لنهاية الموسم، حيث أراد النادي التونسي استقدام جيرالدو على سبيل الإعارة.

ولكن، ارتأى اللاعب أن العرض ضعيف ماليا، وبالتالي أخطر وكيله بالبحث عن عرض آخر يوازي راتبه السنوي مع الأهلي الذي يصل لـ450 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، أنه "ترك الكرة في ملعب الأهلي، خاصة أنه مرحب بالبقاء أو الرحيل، وترك تقرير مصيره للأهلي حتى لو وصل الأمر لفسخ التعاقد".

جيرالدو انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من بريميرو دي أوجوستو.

صاحب الـ28 عاما توج مع الأهلي بلقب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع 6 آخرين.

أما أزارو، فسجل 4 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم، بعدما انضم للأهلي في صيف 2017.

وسجل أزارو إجمالا 41 هدفا في 89 مباراة مع الأحمر.

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