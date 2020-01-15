كل شيء جاهز لانضمام فان دي بيك إلى ريال مدريد

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 19:20

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - أياكس

صار انضمام الهولندي دوني فان دي بيك إلى ريال مدريد أقرب للإتمام في الصيف المقبل.

صحيفة ماركا الإسبانية نقلت تقريرا من "دي تيليجراف" الهولندية تقول فيه إن انتقال الهولندي سيكلف خزائن الملكي 55 مليون يورو.

ورغم اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات اللاعب إلا أنه أبدى رغبته في اللعب لـ ريال مدريد عقب الاتفاق على الانتقال سابقا منذ الموسم الماضي.

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وأضاف التقرير أن انتقال الهولندي البالغ 22 عاما يتناسب مع خطط الملكي في سوق الانتقالات.

وستكون قائمة ريال مدريد على موعد مع "صداع جميل" الموسم المقبل.

تألق الأوروجوياني فيدي فالفيردي في خط الوسط وإمكانية عودة كل من مارتن أوديجارد وأشرف حكيمي وتاكيفوسا كوبو بعد نهاية إعارتهم سيصبح حينها عدد لاعبي الفريق الأول 26 لاعبا بنهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يضم أيضا ريال مدريد البرازيلي رينير من صفوف فلامنجو البرازيلي وقفا لتقارير سابقة (طالع التفاصيل).

لذلك فأن من المؤكد أن صفقة الهولندي ستتم في الصيف وقد تشهد أيضا رحيل بعض اللاعبين.

لوكا مودريتش قد يترك المشهد في ريال مدريد، وكذلك إيسكو رغم تألقه في الآونة الأخيرة بقميص الملكي.

دي بيك الموسم الجاري سجل 8 أهداف وصنع 8 لزملائه خلال 26 مباراة في جميع المسابقات.

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