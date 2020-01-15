تشكيل الأهلي - ياسر والشحات أساسيان أمام طنطا.. كهربا ومروان على دكة البدلاء

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 18:43

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

حسين الشحات - الأهلي - الاتحاد السكندري

شهد تشكيل الأهلي أمام طنطا عدة تغييرات عن المرات السابقة من جانب ريني فايلر المدير الفني، وعاد حسين الشحات للظهور أساسيا بينما يجلس مروان محسن على دكة البدلاء.

ويلعب الأهلي أمام طنطا ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري.

ويعزز محمود متولي مركز الوسط الدفاعي بجانب عمرو السولية بدلا من أليو ديانج الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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واستبعد فايلر الثنائي مصطفى شوبير ووليد أزارو من قائمة الفريق أمام طنطا.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

الوسط: محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ - حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي

بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: علي لطفي، مروان محسن، محمود وحيد، أحمد فتحي، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن، جيرالدو.

وينفرد الأهلي بقمة الدوري برصيد 30 نقطة بالعلامة الكاملة من خوض 10 مباريات في الدوري.

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

الأهلي طنطا فايلر الشحات

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