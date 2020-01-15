تشكيل طنطا – المزين يهاجم الأهلي بـ"أونش" والألفي

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - طنطا

قرر أيمن المزين المدير الفني لطنطا إشراك الثنائي محمد ماجد "أونش" وأحمد الألفي، في قيادة هجوم فريقه ضد الأهلي في الجولة 13 من الدوري المصري.

تشكيل المزين شهد استمرار علي فرج حارسا لمرمى الفريق على حساب إسلام طارق، ومشاركة أحمد سالم صافي كذلك.

وأتى تشكيل طنطا كالتالي..

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حراسة المرمى: علي فرج

الدفاع: إيهاب سمير – محمود مسعود – محمد العشري – محمد الشاذلي

الوسط: حسام غالي – أحمد الشناوي – أحمد الألفي – وليد عادل – أحمد سالم صافي

الهجوم: محمد ماجد "أونش"

البدلاء: إسلام طارق – مصطفى أمين – سليمان عبد ربه – عبد الرحمن الدح – ماريو برنارد – تاديبو لوانجا – هشام شعبان

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