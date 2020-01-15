يسجل للمرة الثانية على التوالي.. أوناجم يضاعف تقدم الزمالك على الجونة

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - الزمالك - زيسكو

واصل محمد أوناجم جناح الزمالك التسجيل في مباريات الفريق في الدوري حيث سجل هدف الأبيض الثاني ضد الجونة.

أوناجم استغل قطع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لتمريرة شاردة في وسط ملعب الجونة، وحيث مرر شيكابالا ليوسف إبراهيم "أوباما".

أوباما مرر لأوناجم على حدود منطقة الجزاء، ليفتح المغربي الزاوية ويسدد أرضية في شباك محمود الغرباوي.

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أوناجم سجل ثاني أهدافه مع الزمالك في الدوري، بعد تسجيله في فوز الزمالك على طنطا في الجولة الماضية 3-2.

وقبل تلك المباراة كان الزمالك قد جمع 21 نقطة من 11 مباراة بستة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارتين.

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