اسكواش - خروج رنيم الوليلي ونور الطيب وتأهل مؤمن وفرج لنصف نهائي بطولة الأبطال

ودع الثنائي رنيم الوليلي ونور الطيب منافسات بطولة الأبطال للاسكواش أولى البطولات الكبرى هذا العام، بينما تأهل علي فرج وطارق مؤمن إلى نصف النهائي.

وتقام بطولة الأبطال (جي بي مورجان) أولى البطولات الكبرى لعام 2020 في ولاية نيويورك الأمريكية حتى يوم الجمعة المقبل بمجموع جوائز 390 ألف دولار.

وخسرت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا أمام الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت ساعة كاملة.

وتقدمت رنيم بالشوط الأول بصعوبة 15-13 قبل أن تعادل كاميل النتيجة 11-4، وتقدمت رنيم مجددا 11-7 لكن حسمت كاميل أخر شوطين 11-5 و 11-6.

أما نوران جوهر فتأهلت بسهولة إلى نصف النهائي بالفوز على الإنجليزية أليسون واترز بثلاثة أشواط دون رد.

وخرجت نور الطيب في مفاجأة بالخسارة أمام زميلتها سلمى هاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

أما نور الشربيني حاملة لقب النسخة الماضية فتأهلت لربع النهائي بالفوز على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وعلى مستوى الرجال حسم علي فرج المصنف الأول عالميا تأهله بالفوز بصعوبة على النيوزلاندي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 62 دقيقة.

أما طارق مؤمن بطل العالم فحسم تأهله بالفوز على مصطفى عسل بطل العالم للناشئين بثلاثة أشواط دون رد.

وتستأنف مباريات ربع النهائي بعد منتصف ليل الخميس كالآتي:

سلمى هاني × النيوزلاندية جويل كينج

كريم عبد الجواد × الألماني سيمون روزنر

نور الشربيني × الإنجليزية سارة جان بيري

محمد الشوربجي × الويلزي جويل ماكين

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