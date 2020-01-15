شيكابالا يعلن عودته للدوري المصري بهدف رائع في شباك الجونة

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

شيكابالا مع الزمالك أمام بريميرو دي أوجوستو

عاد محمود عبد الرازق شيكابالا للتسجيل من جديد في مسابقة الدوري المصري بتسديدة رائعة في شباك الجونة.

وتقدم شيكابالا للزمالك بهدف أول في الدقيقة 15 من المباراة التي تجمع فريقه بالجونة ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

واستلم شيكابالا الكرة من الجانب الأيمن للزمالك ومن على حدود منطقة الجزاء سدد الكرة بطريقة رائعة على يمين محمود الغرباوي.

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وبذلك سجل شيكابالا هدفه الأول هذا الموسم مع الزمالك في مسابقة الدوري في مشاركته الثالثة إذ شارك من قبل أمام مصر المقاصة وإنبي.

وكانت أخر أهداف شيكابالا في مسابقة الدوري المصري في 15 يونيو 2017 في شباك أسوان بالمباراة التي انتهت بذلك الهدف.

وكان شيكابالا قد انتقل إلى صفوف الرائد السعودي في صيف 2017 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل أن ينتقبل إلى أبولون اليوناني لمدة موسم آخر قبل العودة إلى الزمالك.

وقبل تلك المباراة كان الزمالك قد جمع 21 نقطة من 11 مباراة بستة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارتين.

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