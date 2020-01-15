تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي والسعيد يقود الهجوم ضد الجونة

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 16:01

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - المقاصة

دفع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بعمر السعيد لقيادة خط هجوم فريقه ضد مضيفه الجونة ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعاد محمد عبد الغني مدافع الفريق إلى تشكيل فريقه الأساسي ليجاور محمود علاء في قلب الدفاع.

ويشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" للمرة الأولى مع الزمالك منذ مواجهة مصر للمقاصة التي بدأها في 3 أكتوبر الماضي، كما أنها المشاركة الثالثة له بوجه عام في مسابقة الدوري، بعدما لعب كبديل ضد إنبي في الجولة السادسة من المسابقة.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: عمر السعيد

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