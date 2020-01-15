هازارد: زيدان أرادني في 2016.. وكدت أنضم لـ ريال مدريد بعد المونديال

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 13:11

كتب : FilGoal

إيدن هازارد - ريال مدريد

تأخر حلمه كثيرا، لربما ارتدى القميص الأبيض منذ سنوات، لكن تمسك تشيلسي به حال دون سفره إلى مدريد في وقت مبكر.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ايدين هازارد، النجم البلجيكي الذي يفتقده ريال مدريد حاليا بسبب الإصابة، حقق حلمه بدخول قلعة الملكي في الصيف الماضي، وبلغ النادي مراده أيضا بالحصول على خدمات أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم في السنوات الأخيرة.

وروى هازارد (29 عاما) في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية "كان الكلام كثيرا وأنا صغير في السن، لكن لم يطلبني ريال مدريد رسميا. الأمر بدأ منذ سنتين أو ثلاثة، بعد كأس العالم 2018 أردت الانضمام للفريق لكن تشيلسي منعني. لم أرغب في الرحيل عن الأخير بشكل سيئ".

أخبار متعلقة

بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد في هذه الحالة الأهلي يحددا موعدا مبدئيا لعودة رمضان صبحي للتدريبات الجماعية مانشستر يونايتد يلغي فكرة معسكر الشرق الأوسط لمخاوف أمنية لاعب مفاجأة يختاره ميسي كأصعب مدافع راقبه في الملعب

وأضاف لاعب ليل السابق "(زين الدين) زيدان اتصل بي خلال بطولة أوروبا في 2016، قال لي: سيكون رائعا إذا انضممت لنا، لم يغب الأمر عن ذهني منذ ذلك الحين".

وكشف هازارد أن الهدف الأول لجمهور ميرنجي يبقى اعتلاء قمة أوروبا بالقول:"الناس يقولون لك أينما ذهبت، عليك أن تفوز بدوري الأبطال، هذه ثقافة النادي".

ورحل هازارد عن تشيلسي في الصيف الماضي لينضم إلى كتيبة زيدان مقابل 100 مليون يورو.

لكن معاناته بسبب الإصابة جعلته يشارك في 13 مباراة فقط مع الفريق وسجل هدفا وحيدا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ولم يحدد ريال مدريد موعد عودة نجمه للمشاركة في المباريات. وغاب هازارد عن تتويج الفريق بكأس السوبر الإسباني في السعودية.

ويستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية يوم السبت في الدوري.

طالع أيضا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

سموحة: لاعب مفاجأة ينضم للفريق خلال ساعات

توتنام يضم صفقته الشتوية الأولى

مصدر بالأهلي: بادجي مرشح للانضمام للفريق

مواعيد مباريات الأربعاء

هازارد ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

فيديو في الجول - طبيب منتخب مصر يشرح أسباب أخطر إصابة تهدد اللاعبين وطرق محتملة للوقاية 7 دقيقة | مصر
تقارير: جيرو إلى إنتر نهاية الأسبوع 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رفع قيمة الجائزة المالية للسوبر المصري لـ3 ملايين جنيه ونصف تقريبا 32 دقيقة | مصر
رسميا - تأجيل مباراة الأهلي والنجم 48 ساعة 49 دقيقة | مصر
هازارد: زيدان أرادني في 2016.. وكدت أنضم لـ ريال مدريد بعد المونديال ساعة | أوروبا
بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد في هذه الحالة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 4 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول

قد ينال إعجابك