هازارد: زيدان أرادني في 2016.. وكدت أنضم لـ ريال مدريد بعد المونديال

تأخر حلمه كثيرا، لربما ارتدى القميص الأبيض منذ سنوات، لكن تمسك تشيلسي به حال دون سفره إلى مدريد في وقت مبكر.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ايدين هازارد، النجم البلجيكي الذي يفتقده ريال مدريد حاليا بسبب الإصابة، حقق حلمه بدخول قلعة الملكي في الصيف الماضي، وبلغ النادي مراده أيضا بالحصول على خدمات أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم في السنوات الأخيرة.

وروى هازارد (29 عاما) في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية "كان الكلام كثيرا وأنا صغير في السن، لكن لم يطلبني ريال مدريد رسميا. الأمر بدأ منذ سنتين أو ثلاثة، بعد كأس العالم 2018 أردت الانضمام للفريق لكن تشيلسي منعني. لم أرغب في الرحيل عن الأخير بشكل سيئ".

وأضاف لاعب ليل السابق "(زين الدين) زيدان اتصل بي خلال بطولة أوروبا في 2016، قال لي: سيكون رائعا إذا انضممت لنا، لم يغب الأمر عن ذهني منذ ذلك الحين".

وكشف هازارد أن الهدف الأول لجمهور ميرنجي يبقى اعتلاء قمة أوروبا بالقول:"الناس يقولون لك أينما ذهبت، عليك أن تفوز بدوري الأبطال، هذه ثقافة النادي".

ورحل هازارد عن تشيلسي في الصيف الماضي لينضم إلى كتيبة زيدان مقابل 100 مليون يورو.

لكن معاناته بسبب الإصابة جعلته يشارك في 13 مباراة فقط مع الفريق وسجل هدفا وحيدا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ولم يحدد ريال مدريد موعد عودة نجمه للمشاركة في المباريات. وغاب هازارد عن تتويج الفريق بكأس السوبر الإسباني في السعودية.

ويستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية يوم السبت في الدوري.

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