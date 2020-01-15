مانشستر يونايتد يلغي فكرة معسكر الشرق الأوسط لمخاوف أمنية

استبعد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد فكرة خوض معسكر إعدادي في الشرق الأوسط الشهر المقبل بسبب مخاوف أمنية.

ويتوقف الدوري الإنجليزي الشهر المقبل لأول مرة في فترة عطلة شتوية قصيرة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "لقد غيرنا رأينا في فكرة معسكر الشرق الأوسط. إذا كان هناك شيء واحد يقلقني، فهو ليس ملعب كرة القدم. بل هناك أشياء ستقلقني أكثر من كرة القدم".

وأضاف المدرب النرويجي "كنا نفكر في السفر إلى الشرق الأوسط، لكن هذا بالتأكيد لن يحدث".

يذكر أن يونايتد خاض معسكرا في الإمارات منتصف الموسم الماضي.

وأوضح سولشاير "سأمنح اللاعبين راحة لعدة أيام، لا أعلم إلى أين سيقضون الاجازة لكننا سنبقى في أوروبا".

ويستعد يونايتد لمواجهة وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء في الكأس، قبل أن يذهب الشياطين الحمر لملعب أنفيلد لملاقاة ليفربول في قمة الدوري الأحد المقبل.

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