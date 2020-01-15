مجدي عبد الغني: كهربا هارب؟ فسخ تعاقده من طرف واحد وسيتم معاقبته.. وهو ليس مارادونا

رفض مجدي عبد الغني رئيس رابطة اللاعبين المحترفين وصف محمود عبد المنعم "كهربا" بالهارب عقب فسخ تعاقده من الزمالك.

كهربا فسخ تعاقده مع الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي ثم وقّع لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي وانضم للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

عبد الغني تحدث عن موقف كهربا مع نادي الزمالك ومن ثم التوقيع للأهلي قائلا: "الأهلي ليس طرفا في مشكلة كهربا مع نادي الزمالك".

وواصل عبر برنامج الماتش في قناة صدى البلد "كهربا فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك، وسيتم عقابه مثلما عُوقب عصام الحضري وسليماني كوليبالي من جانب الاتحاد الدولي".

وأكمل "الأهلي تم تغريمه مليون دولار بسبب البرازيلي هندريك بعدما ضمه لمدة 3 أشهر".

وردا على تغريم كهربا أو إيقافه واصل "سيتم تغريمه وفقا للعقد مع الزمالك، ولازلت عند موقفي كان العقد صحيحا".

وهل يتم وصف كهربا بالهارب من الزمالك رد عبد الغني "كهربا فسخ تعاقده من طرف واحد، والأهلي ليس طرفا في القصة".

وأتم "كهربا ليس مارادونا فهو يجلس كبديل، هناك العديد من اللاعبين في نفس مركزه بالأهلي، يكفي أن وليد أزارو هداف الفريق يجلس على مقاعد البدلاء".

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كهربا شارك كبديل لأول مرة مع الأهلي في الدوري أمام نادي مصر، ثم كبديل أيضا في مواجهة بلاتينوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

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