سكاي: إريكسن وافق على الانضمام لـ إنتر

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 01:17

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر ميلان

بات كريستيان إريكسن لاعب توتنام هوتسبير قريبا من الانتقال إلى إنتر ميلان.

فابريتسيو رومانو صحفي شبكة سكاي الموثوقة، أفاد أن إريكسن وافق بالفعل على البنود الشخصية، وبات جاهزا للانتقال إلى إنتر.

وبالتالي، بدأ إنتر المحادثات الرسمية مع توتنام وعرض 10 ملايين يورو، لكن إدارة السبيرز طالبت نظيرتها الإيطالية بضعف المبلغ، أي 20 مليون يورو.

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المفاوضات مستمرة، وأمام توتنام 15 يوما فقط لبيع إريكسن قبل أن ينتهي عقده في الصيف المقبل.

إريكسن يحق له التوقيع لأي فريق من بداية يناير الجاري على أن ينضم إليه مجانا الصيف المقبل.

وشارك إريكسن في انتصار توتنام على ميدلسبره بهدفين مقابل هدف واحد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي مساء الثلاثاء، مباراة قد تكون الأخيرة له بقميص السبيرز لو تسارعت وتيرة المفاوضات.

إريكسن (27 عاما) يلعب في توتنام منذ صيف 2013 بعد انتقاله إليه قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 13 مليون يورو.

وخاض إريكسن 302 مباراة بقميص السبيرز، سجل خلالها 69 هدفا، وصنع 89، وقاد الفريق للعب نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

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