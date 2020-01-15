عبد الغني: صلاح أخبرني بأنه اتخذ قرارا بعدم حضور حفل كاف للأفضل

كشف مجدي عبد الغني عضو اتحاد كرة القدم السابق عن إخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي له بعدم حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي للأفضل في عام 2019.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأشار عبد الغني خلال استضافته بقناة صدى البلد "لقد أبلغني صلاح قراره بعدم حضور الحفل، إنه قراره ومقتنع به ويتحمل مسؤوليته ولا داعي لإشعال الأمور".

وأضاف "من حق صلاح أن يسخر من جائزة أفضل اتحاد كرة كما سخر منها الكثيرون، ومن حقه أن ينقل لجماهيره ما يريد، ما فعله يختلف تماما عن تغريدة تتناقلها وسائل الإعلام باعتبارها تصريح رسمي، إنها مجرد سخرية".

وواصل عبد الغني "اتحاد الكرة يستحق الجائزة لأنه من جلب بطولة الأمم الإفريقية لمصر ويعلم تماما أنه من الوارد ألا نفوز باللقب، ليس شرطا أن يفوز المنظم بكأس البطولة".

وشدد عضو اتحاد الكرة السابق "التكريم للدولة ولكن الاتحاد الإفريقي لن يكرم دولة حتى لا يقال أنه تدخل حكومي".

وعن تسلم هاني أبوريدة للجائزة رد مجدي عبد الغني "أبو ريدة رمز وأرادوا تكريم صاحب الإنجاز واتحاد الكرة في شخص هاني أبوريدة، لأنه كان المسؤول الأول عند تنظيم البطولة في يونيو الماضي".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "اللجنة المؤقتة التي تدير حاليا اتحاد الكرة لا شأن لها بتنظيم كأس الأمم الإفريقية للكبار أو بطولة تحت 23 سنة".

ولم يحضر محمد صلاح نجم منتخب مصر حفل الأفضل للكاف الذي أقيم في الغردقة وشهد الحفل فوز ساديو ماني زميله في ليفربول بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

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