على طريقة الحضري

في مثل هذا اليوم قبل 47 عاما ولد الأسطورة، عصام الحضري، أيقونة كرة القدم المصرية.

عصام الحضري النادي : معتزل

وFilGoal.com يحتفل بيوم ميلاد الحضري بإعادة نشر سيرته الذاتية المصورة والمروية على لسان حارس مرمى مصر السابق.

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