على طريقة الحضري

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

عصام الحضري

في مثل هذا اليوم قبل 47 عاما ولد الأسطورة، عصام الحضري، أيقونة كرة القدم المصرية.

عصام الحضري

النادي : معتزل

وFilGoal.com يحتفل بيوم ميلاد الحضري بإعادة نشر سيرته الذاتية المصورة والمروية على لسان حارس مرمى مصر السابق.

شاهد الحلقات بالتسلسل..

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة تعليقا على إقامة مباراتين بين الأهلي والزمالك خلال 5 أيام: ولماذا لا نصبح مثل أوروبا؟ ميسي: الكلاسيكو كان أكثر متعة بوجود رونالدو فيرمينو يحدد 4 عوامل تصل بـ ليفربول للقب الدوري الإنجليزي "أسعى للسير في درب رونالدو".. رسميا - توتنام يضم صفقته الأولى في يناير

طالع أيضا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

سموحة: لاعب مفاجأة ينضم للفريق خلال ساعات

توتنام يضم صفقته الشتوية الأولى

مصدر بالأهلي: بادجي مرشح للانضمام للفريق

مواعيد مباريات الأربعاء

عصام الحضري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية 9 دقيقة | مصر
فيرمينو: كلوب هو السبب في التحول الكبير لـ ليفربول 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريفالدو: برشلونة لم يكن محترما مع فالفيردي 51 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة لـ في الجول: تقديم موعد مباراة الزمالك ومازيمبي 55 دقيقة | مصر
الإعلان الرسمي يقترب.. الكاميرون لا تمانع تغيير موعد أمم إفريقيا 2021 ساعة | إفريقيا
خبر في الجول - بيراميدز يطلب نقل مباراته ضد رينجرز إلى استاد القاهرة ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 4 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول

قد ينال إعجابك