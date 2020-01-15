على طريقة الحضري
الأربعاء، 15 يناير 2020 - 12:02
كتب : FilGoal
في مثل هذا اليوم قبل 47 عاما ولد الأسطورة، عصام الحضري، أيقونة كرة القدم المصرية.
عصام الحضري
النادي : معتزل
وFilGoal.com يحتفل بيوم ميلاد الحضري بإعادة نشر سيرته الذاتية المصورة والمروية على لسان حارس مرمى مصر السابق.
شاهد الحلقات بالتسلسل..
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