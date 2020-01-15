ميسي: الكلاسيكو كان أكثر متعة بوجود رونالدو

يرى ليونيل ميسي أيقونة برشلونة أن مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد كان لها طابعا خاصا حين ضم الأخير النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي.

وقال نجم الأرجنتين في حوار مع القناة الإلكترونية DAZN:"كانت مواجهة خاصة وستبقى في أذهان الناس إلى الأبد، لأنها استمرت سنوات وليس سهلا الإبقاء على المستوى ذاته لفترة طويلة. إضافة إلى، الفريقان اللذان لعبنا فيهما كانا مطالبين بالفوز، سواء برشلونة أو ريال مدريد، أفضل ناديين في العالم".

وأضاف الهداف التاريخي لبرشلونة والأرجنتين "التنافس الرياضي بيننا كان رائعا على المستوى الشخصي، وأعتقد أن الناس استمتعت أيضا، سواء كانوا مشجعين لريال مدريد أو برشلونة، أو جمهور كرة القدم بصفة عامة".

واستمر ميسي (32 عاما) "المواجهات ضد ريال مدريد تعني الكثير، لكن حين كان رونالدو موجودا كانت استثنائية أكثر. هذا شيء في الماضي، الآن علينا التطلع للمستقبل".

وتواجه النجمان كثيرا في مباراة الكلاسيكو منذ ارتدى رونالدو القميص الأبيض في 2009 وحتى رحل مع نهاية موسم 2017-2018.

وكانت الغلبة للأرجنتيني، ففي 28 مباراة بين الناديين في عهد ميسي ورونالدو، فاز برشلونة 14 مرة وخسر 8 مواجهات.

آخر مواجهة بين اللاعبين سجل كل منهما هدفا، حين تعادل برشلونة وريال مدريد بهدفين لمثلهما في الدوري في 6 مايو 2018.

هل يتجدد الموعد بينهما ويقع برشلونة أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا؟

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