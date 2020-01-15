فيرمينو يحدد 4 عوامل تصل بـ ليفربول للقب الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 11:33

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد صلاح - ليفربول

حدد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول 4 عوامل يمكنها أن تصل بفريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مشددا على أن فرصة فريقه كبيرة في اللقب.

ليفربول يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة قبل 16 جولة من نهاية الموسم.

وقال فيرمينو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الموسم الماضي كنا في الطريق لتحقيق لقب الدوري لكن كرتنا ارتطمت في القائم، وبالطبع شعرنا بالحزن".

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وأضاف الدولي البرازيلي "لدينا فرصة هذا الموسم، الأمر في أيدينا".

وحدد العوامل التي تصل بفريقه للتتويج بقوله "نحن بحاجة إلى مواصلة الانتصارات والعمل بجد، والسير في هذا الطريق بلا غرور، مع المحافظة على عقلية الفوز".

وأكمل "سنلعب مباراة تلو الأخرى ونحافظ على عقلية الأبطال القوية هذه حتى النهاية ونرى إلى أين تأخذنا".

وأتم "بالطبع نحن أكثر ثقة هذا الموسم. لقد فزنا في كل مبارياتنا، وهذا ما يزيد ثقتنا في أنفسنا. يجب أن نستمر في هذا الزخم".

ويستعد ليفربول لاستضافة مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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