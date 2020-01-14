الملعب التونسي: لم تحدث مفاوضات مع الأهلي لضم مبينزا.. اللاعب انتقل إلى بلجيكا

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 23:43

كتب : FilGoal

جي مبينزا - الأهلي وبيراميدز

نفى جلال عيسى رئيس نائب نادي الملعب التونسي حدوث أي مفاوضات بين ناديه والأهلي المصري بشأن انتقال مهاجمه الكونغولي جي مبينزا للقلعة الحمراء.

اسحاق مبينزا

النادي : هدرسفيلد تاون

الأهلي

وقال عيسى لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لم تحدث أي مفاوضات بيننا وبين الأهلي بشأن مبينزا".

وأتم تصريحاته "اللاعب انتقل بالفعل رسميا إلى نادي كلوب بروج البلجيكي".

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وكان جلال عيسى كشف في وقت سابق عن انتظار ناديه دخول ناديا الأهلي وبيراميدز في مفاوضات معه لضم مبينزا. (طالع التفاصيل)

مبينزا من مواليد 2000، ويمكن قيده تحت السن في الدوري المصري دون احتسابه كاستبدال.

وفي هذا الموسم في الدوري التونسي، سجل مبينزا 6 أهداف في 12 مباراة ويحتل وصافة هدافي البطولة.

وانتقل مبينزا للملعب التونسي في 2018، بعد اللعب لعدة أندية كونغولية وسجل مع الفريق إجمالا 11 هدفا في 26 مباراة.

ويبحث الأهلي عن مهاجم في الوقت الحالي، بناء على تعليمات المدير الفني للفريق ريني فايلر.

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