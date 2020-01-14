تقرير: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كوليبالي

تشير تقارير إيطالية إلى اقتراب مانشستر يونايتد الإنجليزي من ضم كاليدو كوليبالي المدافع السنغالي لنادي نابولي الإيطالي.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية نقلت عن فابيو سانتيني الصحفي الإيطالي اقتراب إتمام التعاقد.

سانتيني قال في برنامج "Il Processo": "نابولي سوف يبيع كاليدو كوليبالي إلى مانشستر يونايتد بمقابل يتراوح بين 70-75 مليون يورو، يبدو أن الأمور حسمت".

وأضاف "في الطبيعي صفقة كتلك تتم في يوليو وليس في يناير بسوق الانتقالات الشتوية".

كوليبالي البالغ 28 عاما خاض الموسم الجاري 20 مباراة في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال بقميص البارتينوبي.

الشياطين الحمر سيكونوا على موعد مع ضم مدافع آخر بقيمة مالية ضخمة بعد ضم الإنجليزي هاري ماجواير من ليستر سيتي الصيف الماضي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في العالم.

كوليبالي انضم لصفوف نابولي قادما من جينك البلجيكي صيف 2014 وأصبح واحدا من أفضل مدافعي العالم في السنوات الأخيرة.

وبات رحيل المدافع السنغالي أقرب إذ يريد أوريليو دي لاورينيتس رئيس النادي الإيطالي بيع أغلب نجوم البارتينوبي بعد تمردهم على قراره بإقامة معسكر مغلق للاعبين عقب التعادل مع ريد بول ساليزبورج في دوري الأبطال.

قرار رفضه اللاعبين ولم ينصاع له المدير الفني كارلو أنشيلوتي ما أدى لتوتر العلاقة بين الطرفين ومن ثم تراجع النتائج محليا وانتهى برحيل الإيطالي لتدريب إيفرتون الإنجليزي.

وتُقرب التقارير الشياطين الحمر أيضا من ضم البرتغالي برونو فيرنانديز من صفوف سبورنتينج لشبونة البرتغالي وجيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي الإنجليزي.

نابولي يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.

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