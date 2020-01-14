المواجهة الأولى تحدد.. لاتسيو يسحق كريمونيسي ويلتقي نابولي في كأس إيطاليا

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 21:14

كتب : FilGoal

ماركو بارولو - باتريك - لاتسيو - كأس إيطاليا

تحددت المواجهة الأولى من مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا وستكون بين نابولي ولاتسيو، بعدما فاز الفريقان في ثمن النهائي.

لاتسيو واصل بدايته المثالية لعام 2020، حقق 10 متتالية لأول مرة في تاريخه بالدوري الإيطالي، ثم سحق ضيفه كريمونيسي (الدرجة الثانية) في ثمن نهائي الكأس برباعية دون مقابل.

وضمّن نابولي مقعده في ربع نهائي الكأس بعدما تفوق باكرا على بيروجيا بنتيجة 2-0 (طالع التفاصيل).

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في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، تقدم الظهير الأيمن باتريك بالهدف الأول للنسور في الدقيقة 10.

سجل القائد ماركو بارولو الهدف الثاني في الدقيقة 26 من الشوط الأول، هدف تعرض بسببه الحارس مايكل أجادزي -لاعب ميلان السابق- للإصابة بسبب سقوط بارولو على كتفه توجّب خروجه من أرضية الملعب مع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء.

تشيرو إيموبيلي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من علامة الجزاء.

وقبل دقيقة من نهاية اللقاء سجل باستوس المدافع الأنجولي الهدف الرابع.

ومن المنتظر أن يحل لاتسيو ضيفا على نابولي في ملعب سان باولو في ربع نهائي المسابقة يوم 29 يناير المقبل.

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