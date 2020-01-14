ثنائية إينسيني تحجز مقعدا لـ نابولي في ربع نهائي كأس إيطاليا

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 19:01

كتب : FilGoal

نابولي - بيروجيا - كأس إيطاليا

تفوق نابولي على بيروجيا القابع في الدرجة الثانية الإيطالية في دور الـ 16من كأس إيطاليا وضمّن مقعده في الدور المقبل بعد الفوز بنتيجة 2-0 على ملعب سان باولو.

نابولي مع مدربه الجديد جينارو جاتوزو سعى للخروج من دائرة الهزائم إذ خسر الفريق في الدوري 3 مباريات من أصل 4.

الخسارة من بارما في الظهور الأول لـ "رينو" ثم فوز على ساسولو تبعه خسارتين من إنتر ولاتسيو، لتكون مواجهة بيروجيا حلا مؤقتا للفريق.

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هدفا البارتينوبي جاءا من علامة الجزاء من توقيع لورينزو إينسيني في الدقيقتين 26 و38.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول أهدر بيترو إيميلو ركلة جزاء، تصدى لها الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا كادت أن تقلص الفارق لصالح الضيوف.

المباراة شهدت مشاركة الألماني دييجو ديمه الوافد الجديد لنابولي في الدقائق الـ 26 الأخيرة بدلا من فابيان رويز عقب أيام من انضمامه قادما من صفوف ريد بول لايبزيج الألماني.

وينتظر نابولي الفائز من مباراة لاتسيو وكريمونيزي لمواجهته في ربع النهائي والمقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وكان تورينو قد حجز أول مقاعد ربع النهائي بالفوز على جنوى بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1 وينتظر الفائز من ميلان وسبال.

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