أرسنال يطالب بتخفيض عقوبة أوباميانج ليلحق بمواجهة تشيلسي

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 20:40

كتب : FilGoal

لحظة طرد أوباميانج أمام كريستال بالاس - الدوري الإنجليزي

تقدم نادي أرسنال بطلب للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من أجل تخفيض عقوبة بيير إيميريك أوباميانج للإيقاف لمدة مباراة واحدة.

وتعرض المهاجم الجابوني للطرد خلال مباراة كريستال بالاس السابقة في الدوري، ويصدر قرار ضده بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن أرسنال يرى أن عقوبة أوباميانج لا ترتقي لإيقافه لمدة 3 مباريات.

أخبار متعلقة

سكاي: لاكازيت الخيار الثاني أمام أتليتكو إذا فشل في ضم كافاني هندرسون أفضل لاعب في منتخب إنجلترا لعام 2019

وحصل أوباميانج على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي كريستال بالاس، ليعود الحكم للـVAR ويقرر طرده.

ويستند توتنام في طلبه على عدة حالات مشابهة لطرد أوباميانج لم تسفر عن طرد اللاعبين مثل تدخل أندي روبرتسون لاعب ليفربول على جافيت تانجا مدافع توتنام.

ومن المقرر أن يغيب أوباميانج عن مباريات شيفيلد يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، ومواجهة بورنموث في كأس الاتحاد.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي لمواجهة طنطا

تعرف على إصابة الغضروف

الجنايني يتحدث عن سفر البدري لمتابعة المحترفين

بيكيه يودع فالفيردي في رسالة مؤثرة

أرسنال الدوري الإنجليزي أوباميانج

نرشح لكم

أخر الأخبار

فضل: تطبيق الـ VAR مخاطرة.. وتغيير تصميم قميص المنتخب 2 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كوليبالي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناجي مازحا: هل يتوقف الهاني سليمان عن إضاعة الوقت؟ "مش متأكد" 24 دقيقة | الدوري المصري
ثاني الصفقات الشتوية.. سموحة يضم الأوغندي نسيبامبي 38 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم الأهلي - رابيد فيينا لـ في الجول: نرحب ببيع أليو بادجي ولكننا نمتلك أكثر من عرض 42 دقيقة | مصر
مورينو: إقالة فالفيردي؟ بعدما حدث معي لا يفاجئني شيء في كرة القدم 49 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك