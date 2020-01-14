أرسنال يطالب بتخفيض عقوبة أوباميانج ليلحق بمواجهة تشيلسي

تقدم نادي أرسنال بطلب للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من أجل تخفيض عقوبة بيير إيميريك أوباميانج للإيقاف لمدة مباراة واحدة.

وتعرض المهاجم الجابوني للطرد خلال مباراة كريستال بالاس السابقة في الدوري، ويصدر قرار ضده بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن أرسنال يرى أن عقوبة أوباميانج لا ترتقي لإيقافه لمدة 3 مباريات.

وحصل أوباميانج على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي كريستال بالاس، ليعود الحكم للـVAR ويقرر طرده.

ويستند توتنام في طلبه على عدة حالات مشابهة لطرد أوباميانج لم تسفر عن طرد اللاعبين مثل تدخل أندي روبرتسون لاعب ليفربول على جافيت تانجا مدافع توتنام.

ومن المقرر أن يغيب أوباميانج عن مباريات شيفيلد يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، ومواجهة بورنموث في كأس الاتحاد.

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