سكاي: لاكازيت الخيار الثاني أمام أتليتكو إذا فشل في ضم كافاني

أصبح أليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال الخيار الثاني لدعم هجوم أتليتكو مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في حالة فشل النادي الإسباني في ضم إدينسون كافاني.

ووضع دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو المهاجم الأوروجواياني كافاني على رأس قائمة المطلوبين في فريقه.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن ميجيل أنجيل مارين الرئيس التنفيذي لأتليتكو مدريد اجتمع في باريس مع ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، لمناقشة إمكانية التعاقد مع كافاني.

إلا أن أتليتكو حدد أيضا الخيار الثاني لدعم الهجوم في حالة فشل في ضم كافاني من سان جيرمان وهو التعاقد مع لاكازيت من أرسنال.

ولصعوبة إقناع أرسنال ببيع لاكازيت في فترة الانتقالات الشتوية، وضع أتليتكو مدريد لاعبه الفرنسي توماس ليمار ضمن الصفقة لينتقل للفريق الإنجليزي.

وشددت الشبكة على أن أي صفقة ستتم بين أتليتكو مدريد وأرسنال ستشمل انتقال توماس ليمار لصفوف المدفعجية.

ولم يحظى ليمار البالغ من العمر 24 عاما بفرصة للمشاركة مع أتليتكو مدريد بشكل مستمر منذ وصوله للنادي الإسباني قادما من موناكو في 2018.

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