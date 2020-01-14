فيديو في الجول - طبيب منتخب مصر يشرح أسباب إصابة العضلة الضامة وتقسيم درجات قوة الإصابة

في إطار لقاء FilGoal.com المطول مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، يشرح أبو العلا العديد من الإصابات وسبب حدوثها.

الدور في هذه الحلقة حول العضلة الضامة وتقسيم درجات قوة الإصابة.

أبو العلا يشرح سبب حدوث إصابات العضلة الضامة وكيفية الوقاية منها إذ قال: "إصابات العضلات الضامة تحدث بنسبة 23%، وهي من الإصابات المنتشرة والتي نسعى دائما لتقليل نسبة الإصابة بها".

وتابع "هناك 8 مواقف مختلفة قد تصيب اللاعب بإصابات العضلة الضامة، ومنذ عام 2007 قسّم دكتور ألماني درجات الإصابة".

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