بيان - الاتحاد المصري: توقيع عقود السوبر المصري الأربعاء

ذكر الاتحاد المصري لكرة القدم أن توقيع عقود مباراة السوبر المصري تقام غدا الأربعاء.

ونشر الاتحاد المصري بيانا أفاد فيه الآتي:

"يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في الواحدة ظهر غد الأربعاء 15 يناير الحالي مؤتمرا لتوقيع عقود مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي الدوري والكأس لموسم 2018\2019 والمحدد له 20 فبراير المقبل بإستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل الاحتفالية التي ستصاحب إقامة المباراة.

يقوم بتوقيع مع الاتحاد المصري لكرة القدم مجلس أبو ظبي الرياضي ممثلا في عارف العواني أمين عام المجلس سهيل العريفي مدير إدارة الفاعليات بالمجلس.

كما يحضر مراسم التوقيع شركة بريزنتيشن الراعية لحقوق المباراة إضافة إلى مندوبي الفريقين طرفي المباراة.

وتقام مراسم التوقيع والإعلان عن التفاصيل في قاعة صالون فير بفندق ماريوت بحي الزمالك".

ويتواجه الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز والزمالك حامل لقب كأس مصر في كأس السوبر لموسم 2019-2020 وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيديرها حكم أجنبي وسُيطبق فيها تقنية الفيديو لأول مرة في مباراة بين فريقين مصريين.

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