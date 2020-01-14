تقرير: صفقة تبادلية بين ميلان وإنتر

عرّض نادي إنتر على غريمه ميلان إجراء صفقة تبادلية بين الأوروجوياني ماتياس فيتشينو مقابل الإيفواري فرانك كيسي.

صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية قالت إن الأوروجوياني كان معروضا على توتنام الإنجليزي من أجل تقليل المقابل المادي في صفقة كريستيان إريكسن.

الفريق اللندني رفض عرض إنتر، لذلك قررت إدارة النيراتزوري عرض اللاعب على القطب الأحمر مقابل الإيفواري كيسي القريب من الرحيل عن ميلان.

كيسي الموسم الحالي خاض 16 مباراة وسجل هدفا وحيدا بقميص ميلان لكنه يعاني من أجل إيجاد المساحة الكافية للمشاركة باستمرارية مع ميلان.

في المقابل شارك فيتشينو في 17 مباراة بجميع المسابقات سجل هدفين وصنع مثلهما مع الأفاعي.

ويريد أنطونيو كونتي تعزيز خياراته في خط الوسط خاصة بعد إصابة نيكولو باريلا وتعدد غيابات ستيفانو سينسي في الآونة الأخيرة والمشاركة في الدوري الأوروبي المقبلة.

ولا يعد فيتشينو الوحيد القريب من الرحيل عن إنتر في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، إذ أشارت شبكة "سكاي" الإيطالية أن النيراتزوري عرض صفقة تبادلية مع روما أيضا.

روما يسعى للحصول على خدمات ماتيو بوليتانو في المقابل يريد إنتر الحصول على خدمات الظهير الأيسر ليوناردو سبيناتزولا.

بوليتانو جناح إنتر لا يشارك بشكل مستمر تحت قيادة كونتي، في المقابل لا يعد لاعب يوفنتوس السابق ضمن الأسماء الأساسية للذئاب تحت قيادة باولو فونسيكا.

إنتر يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويأتي روما خامسا في المركز الـ 35، وميلان في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

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