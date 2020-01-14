في الدرجة الثانية - الألومنيوم لـ في الجول: تعاقدنا مع 3 صفقات شتوية

قبل انقضاء نصف شهر يناير، أنهى نادي الألومنيوم صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية بالفعل.

ياسر الكناني المدير الفني للألومنيوم صرّح لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع ماهر العشري مهاجم منتخب السويس، سبق له اللعب مع ناشئي حرس الحدود والمنصورة".

وأضاف: "كما انتدبنا محمد فوزي تركية على سبيل الإعارة من نادي البنك الأهلي".

وواصل: "وكنا قد تعاقدنا مع عبد العزيز بيبو من الجونة".

وأكمل: "سنكتفي بـ 3 صفقات في يناير، ولن نستغني عن أحد اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق".

وأتم: "القائمة كانت تسمح بقيد 3 لاعبين فقط".

ويحتل الألومنيوم المركز الثالث في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن البنك الأهلي المتصدر.

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