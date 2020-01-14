مؤتمر بارتوميو: موقف تشافي من تدريب برشلونة.. وكيف تم اختيار كيكي سيتيين

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إنه يوجد بند في عقد كيكي سيتيين مدرب الفريق الجديد يسمح لرئيس النادي المنتخب الجديد بإقالته عام 2021 إذا ما أراد ذلك قبل عام من نهاية عقده الأصلي. وذلك في مؤتمر تقديم المدرب يوم الثلاثاء.

وصرح بارتوميو قائلا: "قبل أي شيء أرغب أن أشكر كيكي سيتيين على قبول التحدي، فريق مثل برشلونة لديه صعوباته لكن أيضا هناك مكافآته، إنه أمر رائع ان تكون معنا، نعرف كيكي جيدا من خلال طريقة لعبه واهتمامه باللعبة وبطريقة اللعب، ونحن متفقون في ذلك معه".

وأضاف "أرغب في أن أشكر إرنستو فالفيردي على كل شيء قام به من أجلنا، لقد كانت علاقة جيدة للغاية، أرغب في أن أوضح سبب التغيير، نعلم أن سير الأمور لم يكن جيدا على الرغم من أن النتائج كانت جيدة للغاية".

وواصل "نعلم أن متطلبات اللعبة تطورت والمدربون يعلمون ذلك بالفعل، وتحدثنا في ذلك الصدد مع فالفيردي، في الصيف خضنا محادثة معه وكنا قريبين للغاية، في الأيام الأخيرة تحدثنا معه وتطورت الأمور بعض الشيء".

وأكمل "قررنا التغيير الآن لأننا في وسط الموسم وبحاجة لدفعة قوية، مع هذا الزخم وبذلك التغيير الجديد نطمح للفوز بالدوري ودوري الأبطال والكأس".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت برشلونة بتعيين تشافي خلفا لكيكي سيتيين كمدرب للفريق إلا أن أسطورة النادي فضل الاستمرار مع فريقه الحالي السد القطري.

وتابع بارتوميو متحدثا عن الأمر: "بالطبع كنت سأحب أن تسير الأمور بشكل مختلف، في الأسابيع الأخيرة والأشهر الماضية تحدثنا مع مدربين آخرين من أجل المستقبل، كان أمرا لازما أن نتحرك وقد حدث وحان وقت التغيير".

واستطرد "كنا مع الخبراء لوقت طويل نفكر في عدد كبير من المدربين ولم يخرج أي اسم منهم للعلن، في النهاية كان هناك اسما كان لا يجب أن يخرج لأن المفاوضات كانت خاصة، لكن الأمر تم كذلك، كنت آمل ألا يحدث ذلك".

وأردف "خلال العام الماضي كانت هناك العديد من المطالب بعدم استمرار فالفيردي لكنني شخصيا لطالما وثقت به، لطالما أحببت طريقة عمله".

وأكمل "في الأسابيع الأخيرة ساءت الأمور، تحدثنا معه لم يكن شيئا جديدا عليه بعد الحديث، قررنا منذ أيام قليلة مضت أنه من الأفضل أن نغير المدرب".

وعند سؤاله عن إمكانية تعيين تشافي مدربا للفريق مستقبلا قال: "كيكي سيتيين مرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2022، لكن هناك انتخابات عام 2021، وهناك بند يسمح للرئيس الجديد المنتخب بتغيير المدرب إذا ما أراد ذلك".

وتحدث كذلك إريك أبيدال المدير الرياضي في النادي الكتالوني حول طريقة اختيار كيكي، كما رفض التطرق للحديث عن تشافي.

وصرح أبيدال "كيكي أوضح لنا فلسفته وطريقة التواصل وشعوره حيال اللاعبين، كل ذلك كان هاما، لطالما كان يركز على التفاصيل، ويذكرني بوقتي كلاعب كرة حينما كانت التفاصيل مهمة لكي تفوز بالألقاب، نعلم أننا بإمكاننا أن نقوم بالكثير من الأمور الرائعة، أنت في منزلك يا كيكي".

وواصل "لن أتحدث عن تشافي، لكن الكثير حول الموقف الحالي ووضع النادي، الإدارة احتاجت إلى إجابات من أجل اتخاذ القرارات، كل مدرب لديه خطته وطريقته في العمل وصورته، لكن اتخاذ القرار أمر مختلف، علينا أن نفكر في النادي ومشروعه".

وأتم "كيكي هنا لأن لديه مشروعا وأحببناه، لدينا ثقة تامة فيه وفي طاقمه، أحترم كل المدربين الذين تحدثنا معهم، لكن يجب أن نتخذ القرارات، وبالنسبة لنا كان الخيار المثالي للنادي هو كيكي سيتيين".

وتبدأ مسيرة كيكي مع النادي الكتالوني يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني حينما يواجه غرناطة.

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