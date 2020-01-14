أمين عمر يدير لقاء الجونة والزمالك.. وعاشور لـ الأهلي وطنطا

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الجونة والزمالك يوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز إلى الحكم أمين عمر بينما يدير محمود عاشور لقاء الأهلي وطنطا.

ويحل الزمالك ضيفا على الجونة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ويواجه الأهلي ضيفه طنطا في السابعة والنصف مساء الأربعاء.

ويتفاءل الزمالك بعمر الذي أدار للفريق 15 مباراة فاز في 12 منها ولم يخسر.

وقاد عمر مباراة الزمالك والاتحاد في الجولة الأولى من الموسم الحالي للدوري والتي حسمها الأول بهدف مصطفى محمد.

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وكان حكما للقاء الجونة والزمالك في 2015 والتي انتهت بهدف لمثله في الدوري.

والمثل للأهلي مع عاشور الذي أدار للفريق 21 مباراة فاز في 19 منها ولم يخسر.

ومباراة الأهلي وطنطا هي الأولى التي يديرها عاشور للمارد الأحمر في الموسم الحالي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد خوضه لعشر مباريات بينما الزمالك في المرتبة الثالثة ورصيده 21 نقطة من 11 مباراة.

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