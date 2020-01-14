وادي يغيب عن المصري ضد أسوان.. ومحاولة لتجهيزه لمواجهة الزمالك

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 15:20

كتب : أيمن عيد

محمود وادي - المصري

يستمر غياب محمود وادي مهاجم المصري عن مباريات فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها في وتر أكيليس في وقت سابق.

محمود وادي

النادي : المصري

المصري

وغاب وادي عن قائمة الفريق البورسعيدي التي ستواجه أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري يوم الخميس.

ولم يتمكن صاحب الـ25 عاما من المشاركة في تدريبات المصري خلال يوم الإثنين بعدما حاول الجهاز الفني اختبار قدرته على المشاركة في مواجهة أسوان.

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وحالت إصابة وادي دون مشاركته ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، والتي خسرها الفريق البورسعيدي بنتيجة 2-0.

ويخضع وادي لفترة علاج ومتابعة مع أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل أملا من الجهاز الفني في تعافيه سريعا للحاق بمواجهة الزمالك.

ويواجه المصري نظيره الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

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