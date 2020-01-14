تقرير إماراتي: حفل فني يسبق قمة الأهلي والزمالك في السوبر

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 14:47

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن حفلا فنيا سيجري في ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي قبل انطلاق مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في 20 فبراير المقبل.

وأشارت الصحيفة أنه على غرار آخر مباراة للسوبر المصري جرت في الإمارات، سيسبق اللقاء فقرة غنائية مثلما حدث في مواجهة الأهلي والمصري في 2018 والتي حسمها الأول بهدف.

ويتواجه الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز والزمالك حامل لقب كأس مصر في كأس السوبر لموسم 2019-2020 وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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وسيديرها حكم أجنبي وسُيطبق فيها تقنية الفيديو لأول مرة في مباراة بين فريقين مصريين.

ولعب الأهلي ضد الزمالك في سبتمبر الماضي في كأس السوبر لموسم 2018-2019 وفاز الأول بنتيجة 3-2.

واستضافت الإمارات كأس السوبر المصري في 2015 و2017 و2018.

في 2015 تفوق الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2، وفي 2017 فاز الأخير على الأول بركلات الترجيح، وفي 2018 توج الأهلي على حساب المصري.

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