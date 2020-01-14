كلوب: قلت للاعبي ليفربول لا يمكننا الكذب على أنفسنا

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 14:36

كتب : FilGoal

يورجن كلوب صلاح - فان دايك - ليفربول

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه لم يظهر بشكل جيد في مباراة توتنام الأخيرة بالدوري الإنجليزي رغم الفوز الثمين.

الفوز الأخير على توتنام ساهم في كتابة الريدز للتاريخ، حيث لم يجمع أي فريق في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، أكثر من 61 نقطة في 21 مباراة.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "لا أستطيع أن أكون أكثر سعادة مع النتائج التي نحققها، لكنني قلت للاعبين لا يمكننا الكذب على أنفسنا حيث يمكننا أن نكون أفضل. هذا ما يتعين علينا التأكد منه".

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وأضاف "لقد اعتدنا الآن على لعب مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام. لا نريد أن نفقد الزخم، ولذلك نحن نستعد لكل مباراة مقبلة ودعونا نستمر في هذا".

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي ضمن الجولة 23 من المسابقة يوم الأحد المقبل بملعب أنفيلد.

وواصل "مباراة الأحد ضد يونايتد قوية وكبيرة ونحاول الاستعداد لها. نحن نعلم جيداً ما يتوقعه الجميع من هذه المواجهة".

ليفربول يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

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